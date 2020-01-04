HABER /  SPOR

Konyaspor Rogerio Thuram transferini bitiriyor

Demirören Haber Ajansı

İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Transferin yarın sonlanması bekleniyor.

Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi. Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi. 

Konyaspor, Yunanistan'ın Pas Lamia takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı.

Transfer komitesinin tecrübeli forvetle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, golcü futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Transferin yarın akşama kadar sonuçlanacağı, Thuram'ın takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Kongresi'nden olası İran savaşını önleyecek tasarı! Trump'ı zora sokacak karar
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ABD'yi buz kesen açıklama
Kasım Süleymani efsane mi katil mi? İbrahim Karagül'den sarsıcı yazı
Ayıptır ayıp! Şehit cenazesinde protokol hesabı
Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı
Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor Kravets'i bırakmadı
Arsenal Merih Demiral'ı kiralamak istiyor
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba üzerindeki şanssızlığı atamıyor
Mücahit Kulak, Alman rakibini devirdi
Bir kadın eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Öğretmen maaşları 2020 en düşük kaç para oldu?
Yorumlar