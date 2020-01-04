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Enes Ünal'ın 2 golü Valladolid'e yetmedi

Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın 19. haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes’i konuk etti.

Jose Zorrilla Stadyumu’nda oynanan mücadelede Leganes 4. dakikada Braithwaite’nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8.dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1.

Leganes 13. dakikada Mesa’nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.

La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı. Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.

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