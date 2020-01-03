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Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron'a Suriye fırçası
Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'u Suriye konusunda uyarması  Fransa'nın BM Temsilcisinin son yaptığı açıklamaya da yansıdı.

Esad'ı kınadılar
Erdoğan'ın Macron'u telefonda uyarması sonrası Fransa'nın BM Temsilcisi yaptığı açıklamada "Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyoruz ve bu bombardımanın derhal durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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