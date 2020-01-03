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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Süleymani için üzgünüm

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ABD operasyonuyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani için üzüldüğünü söyledi.

ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hakkında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaptı.

Süleymani için çok üzüldüğünü dile getiren Karamollaoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Saldırı provakasyon anlamı taşıyor"

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta Amerika’nın menfur hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Bölgemizi ateş çemberinin içine çekmek için provokasyon anlamı taşıyan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kardeş İran halkının acısını yürekten paylaşıyor, İran halkına ve Süleymani ailesine baş sağlığı diliyorum."

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