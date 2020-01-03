Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurmasının ardından son dakika açıklaması yaptı.

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen ve ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Putin, "İranlı generalin öldürülmesinin Ortadoğu'daki durumun daha da kötüye gitmesi riskini artırıyor" dedi.

General Süleymani saldırı sonucu öldürüldü

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen 'Gölge Komutan' lakaplı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucu öldürüldü. Süleymani, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD Konsolosluğunun işgal edilmesinde öncü olmakla suçlanmıştı.

İran'dan Abd'ye tehdit

Süleymani'nin ölümü sonrası ülke genelinde 3 gün yas ilan edilen İran, ABD'ye yönelik çok sert tehditler savurdu. İran'ın resmi makamlarından peş peşe açıklamalar yapıldı. İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi, "Ya askerlerini topla ya da tabut siparişi ver" ifadeleriyle tehdit etti.

Savaş uçakları sınıra sevk edildi

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı.