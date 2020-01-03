Düziçi ilçesine giriş çıkış parayla olmuştu! Yeni gelişme var

OSMANİYE Düziçi Belediyesi eşi benzerine rastlamadığımız bir kararla gündeme oturdu. Belediye ilçeye giriş çıkış yapanlardan para tahsil etmeye başladı. Konu medyaya yansıyınca belediye apar topar uygulamayı bitirdi.
Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.
Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. İlçeye giriş çıkış yapan araçlardan makbuz karşılığı işgaliye parası toplanmaya başlandı.
Tarife bile belirlediler
Meclis kararı uyarınca tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL tahsil edildi.
Haber olunca belediye çarketti
Düziçi belediyesi konu medyaya yansıyınca apar topar uygulamayı sonlandırdı. Düziçi ilçe merkezi girişinde oluşturulan kontrol noktası da kaldırılarak zabıtalar kontrol noktasından ayrıldı.
CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner, Meclis'ten çıkarttığı karara ilişkin suskun kalmayı tercih etti.
Düziçi Belediyesine giriş çıkış tarifesi şöyle: