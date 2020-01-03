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Tapu devri işlemlerinde yeni dönem başladı

Tapu kanunundaki yeni düzenlemeyle mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebilecek.

Yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunmaları halinde de satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Tapu kanununda yeni düzenleme

"Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde de gerçekleştirilebiliyor." diyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Örneğin alıcının Almanya’da, satıcının ise Burdur’da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmî görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Özelmacıklı, şunları kaydetti: Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek.

"İmza aşamasında aynı anda hazır bulunmaları gerekecek"

Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, sözlerini şöyle tamamladı:

-Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek.

-Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek.

-Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak.

-Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek.

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