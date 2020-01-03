Apple hisse senedi tarihin en yüksek seviyesinde

Apple hisse senedi fiyatları tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en değerli şirketleri arasında olan Apple gelirleri artmaya devam ediyor.

Apple hisse senedi fiyatları tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. Dünyanın en değerli şirketleri arasında olan Apple gelirleri artmaya devam ediyor. New York Borsasında işlem gören Apple hisselerinde değer 300 dolar oldu ve bu alanda bir rekor kırıldı. Firma yüksek talep gören hisselerle birlikte, rakipleriyle arasında bulunan farkı büyütüyor.

Apple, satışta olan ürünlerinin yüksek talep görmesiyle birlikte kazancını artırıyor. En son iPhone 11 ailesinin satışıyla büyük gelir eden firma, finans çevrelerinin de dikkatini çekiyor.

New York‘ta işlem yapan borsada hisseleri bulunan firma, 300 dolarlık hisse değerine ulaştı. Son bir sene içinde 142 dolara kadar düşen hisse değerleri, tekrar fiyat artışı yaşayarak, Apple’ın değerini artırdı.

Şirket değeri 2 trilyon doları bulacak

Finans uzmanlarına göre Apple hisse senedi değeri 2020 içinde 350 – 400 dolar bandında olacak. Eğer Apple hisse fiyatlarını 400 dolara kadar yükseltirse, şirket değerinin 2 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Apple’ın piyasa değeri 1.3 trilyon dolara (7.7 trilyon TL) yükseldi. 2015‘te 700 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak, bu miktardaki ilk firma olma başarısını gösteren Apple, 2017‘de de 800 milyar dolar değere ulaşmıştı.

2018 senesinde de 1 trilyon dolar değere ulaşarak, 3 yıl gibi bir sürede 300 milyar dolar değer kazanma başarısı göstermişti.

Microsoft ve Amazon'u geride bıraktı

Bu alanda Microsoft, Amazon gibi rakiplerini de geride bırakan Apple gelirleri, firmanın 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşma hedefini mümkün kılıyor. 2011‘de 300 milyar dolarlık değeriyle teknoloji dünyasında çalışmaları artıran firmanın, bu sene içinde 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Çünkü Apple tarafından üretilen ürünler, dünya çapında büyük ilgi görüyor.

Sony kamera teslimatına yetişemiyor

iPhone için talep öylesine yoğun ki, Apple‘ın kamera tedarikçisi Sony, kamera teslimatına yetişemiyor. Sony gelen talepleri karşılayabilmek için 24 saatlik vardiya sistemine geçmişti. Ancak üretimin talebe yetişemediği bildirilmişti.

5G destekli telefonların da satışa çıkmasıyla birlikte Apple‘ın iPhone gelirlerinin artması bekleniyor. Çünkü firma hala 5G destekli bir model duyurmadı. Büyük rakibi Samsung ise 5G destekli telefonlardan büyük gelir sağlamış durumda.