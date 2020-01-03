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Beşiktaş, kamp için Antalya'ya gitti

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlılar, kamp sırasında iki hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne giden Siyah beyazlılar, bu akşam saat 18.00'de kamptaki ilk idmanını gerçekleştirecek.

İki hazırlık maçı yapılacak
8 Ocak Çarşamba | 17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory
10 Ocak Cuma | 16.30 Beşiktaş-Altınordu

Takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle;

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."

 

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