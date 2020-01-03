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İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası halk sokaklara döküldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi sonrası İran'da ABD karşıtı protestolar başladı.

İranlı General Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından gerilim katlanarak devam ediyor.

'ABD'ye İsrail'e ölüm' sloganları

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte Cuma Namazının ardından ABD karşıtı protestolar düzenleniyor. Protestocular, "ABD'ye ölüm. İsrail'e ölüm" sloganlarıyla protestolarını sürdürüyor.

Öte yandan İran devlet televizyonu F-14 jetlerinin sınıra sevk edildiğini duyurdu.

İran'dan intikam sözleri

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi. İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini ifade etti.

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