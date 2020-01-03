HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu CHP'lilere ters köşe yaptı! Yerli otomobile karşı çıkmak doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta göz dolduran bir tanıtımla görücüye çıkan yerli otomobille ilgili uzun süren sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak doğru değil, getirirlerse deneme turu yapabiliriz" dedi.

Yerli otomobil konusunda 1 haftadır herhangi bir söz sarf etmeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu beklenenin dışında olumlu yorumlar yaparak herkesi şaşırttı.

Bugün gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yerli otomobille ilgili sorulara cevap verdi.

Kılıçdaroğlu "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak, Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Getirirlerse deneme turu yapabiliriz''

Yerli otomobil projesini desteklediğini belirten Kılıçdaroğlu; "Yerli otomobili siz de kullanmak ister misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

Kılıçdaroğlu; "Getirirlerse deneme turu yapabiliriz. Sipariş vermedim. Seri üretim yapılmadan bunları söylemek doğru değil. " dedi.

Yerli otoyu beğenen CHP PM üyesi linç yemişti

Ülkemizde vatandaşı kendine hayran bırakan ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobiller, bazı CHP'liler tarafından beğenilmemişti.

Öyle ki; yerli otomobil tanıtım törenine katılan CHP PM üyesi, yaptığı paylaşım nedeniyle partililerin hedefi haline gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil için ön sipariş açıklaması Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
Damadının FETÖ soruşturmasında Bülent Arınç’ı şok edecek suçlama! Organizatör
PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! Apo'nun dayısının oğlu
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
ÖNCEKİ HABERLER
Robin van Persie'den Solskjaer'e çok konuşulacak sözler!
Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Mübaşir maaşları 2020 kaç para oldu yeni zam geldi
Komiser maaşları 2020 kaç para oldu yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları 2020 yılında kaç para oldu yeni maaş
Avukat maaşları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam tablosu
Yorumlar 2 yorum