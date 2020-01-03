HABER /  SPOR

Robin van Persie'den Solskjaer'e çok konuşulacak sözler!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu aynı zamanda Arsenal ve Manchester United formalarını da giyerek bu takımlarda da iz bırakan Robin van Persie, Arsenal - Manchester United maçının ardından Solskjaer'e ilginç bir eleştiri yöneltti.

Mikel Arteta yönetimindeki ikinci Premier Lig maçına Manchester United karşısında çıkan Arsenal, evinde 2-0 kazanarak kötü gidişe son verdi. Topçular, böylece 5 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Arsenal'e Manchester United karşısında galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Pepe ve 43. dakikada Sokratis attı. Manchester United, bu yenilgi ile ligdeki 6. yenilgisini alırken, Arsenal ise 6. galibiyetine ulaştı.

''Solskjaer için şimdi gülünecek zaman değil''
Bir dönem Arsenal ve Manchester United formaları giyen eski golcü Robin van Persie ise, Manchester United menajeri Solskjaer'e ilginç bir eleştiri yöneltip 'fazla güleryüzlü' olmakla suçladı. BT Sports'a konuşan Van Persie, "Açıkçası Solskjaer için şimdi gülünecek zaman değil. Oyuncular kötü oynadıkları zaman cezalandırılacaklarını bilmeliler. Antrenörlerin oyunun planının yanında biraz da korkutucu olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla
Gelecek Partisi Kanal İstanbul'a karşı çıktı arşiv Ahmet Davutoğlu'nu batırdı
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
Damadının FETÖ soruşturmasında Bülent Arınç’ı şok edecek suçlama! Organizatör
PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! Apo'nun dayısının oğlu
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Mübaşir maaşları 2020 kaç para oldu yeni zam geldi
Komiser maaşları 2020 kaç para oldu yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları 2020 yılında kaç para oldu yeni maaş
2020 ebe maaşları kaç para oldu yeni zam geldi
Diş doktoru maaşları 2020 yılında ne kadar oldu?
Yorumlar