Robin van Persie'den Solskjaer'e çok konuşulacak sözler!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu aynı zamanda Arsenal ve Manchester United formalarını da giyerek bu takımlarda da iz bırakan Robin van Persie, Arsenal - Manchester United maçının ardından Solskjaer'e ilginç bir eleştiri yöneltti.

Mikel Arteta yönetimindeki ikinci Premier Lig maçına Manchester United karşısında çıkan Arsenal, evinde 2-0 kazanarak kötü gidişe son verdi. Topçular, böylece 5 hafta sonra galibiyetle tanışmış oldu.

Arsenal'e Manchester United karşısında galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Pepe ve 43. dakikada Sokratis attı. Manchester United, bu yenilgi ile ligdeki 6. yenilgisini alırken, Arsenal ise 6. galibiyetine ulaştı.

''Solskjaer için şimdi gülünecek zaman değil''

Bir dönem Arsenal ve Manchester United formaları giyen eski golcü Robin van Persie ise, Manchester United menajeri Solskjaer'e ilginç bir eleştiri yöneltip 'fazla güleryüzlü' olmakla suçladı. BT Sports'a konuşan Van Persie, "Açıkçası Solskjaer için şimdi gülünecek zaman değil. Oyuncular kötü oynadıkları zaman cezalandırılacaklarını bilmeliler. Antrenörlerin oyunun planının yanında biraz da korkutucu olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.