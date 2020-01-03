HABER /  DÜNYA

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi! Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi Ortadoğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir. İktidar Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmalı" açıklaması yaptı.

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani'yi füzeli saldırıyla öldürmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyayı tedirgin eden olayla ilgili İran, 'Karşılığı sert olacak' derken Türkiye'den de ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı namıyla bilinen Kasım Süleymani suikastına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu ve hükümete çağrı yaptı. 

"İktidar Türkiye'yi Ortadoğu ateşinden uzak tutmalı"

Kılıçdaroğlu, "ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi Ortadoğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir. Umarız Ortadoğu bir uçuruma sürüklenmez. İktidar Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmalı" değerlendirmesi yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur zammı 2020 enflasyon farkı! Memur emeklisi Bağ-Kur SGK zamlı maaşlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat açıklaması
Damadının FETÖ soruşturmasında Bülent Arınç’ı şok edecek suçlama! Organizatör
PKK'nın istihbarat sorumlusu öldürüldü! Apo'nun dayısının oğlu
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
2019 ihracatı son 18 yılın rekorunu kırdı Sevindiren gelişmeyi Bakan Pekcan açıkladı!
Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Diş doktoru maaşları 2020 yılında ne kadar oldu?
Avukat maaşları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam tablosu
Samsung rakiplerine fark atmaya devam ediyor
Araştırma görevlisi 2020 maaşları ne kadar oldu yeni zam kaç para
Trabzonsporlu birçok oyuncuya yoğun transfer talebi var
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar 11 yorum