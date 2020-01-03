İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi! Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi Ortadoğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir. İktidar Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmalı" açıklaması yaptı.

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Kasım Süleymani'yi füzeli saldırıyla öldürmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Dünyayı tedirgin eden olayla ilgili İran, 'Karşılığı sert olacak' derken Türkiye'den de ilk tepki Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı namıyla bilinen Kasım Süleymani suikastına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu ve hükümete çağrı yaptı.

"İktidar Türkiye'yi Ortadoğu ateşinden uzak tutmalı"

Kılıçdaroğlu, "ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi Ortadoğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir. Umarız Ortadoğu bir uçuruma sürüklenmez. İktidar Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmalı" değerlendirmesi yaptı.