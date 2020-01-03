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Netanyahu Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Yunanistan ziyaretini yarıda kesti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönüyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Yunanistan ziyaretini yarıda keserek birkaç saat içinde ülkeye döneceği belirtildi. 

General Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, İsrail işgali atındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon Kayak Merkezi'ne saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı, Merkezi bugün kapalı tutma kararı almıştı. 

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in de durum değerlendirmesi yapmak için Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya geleceği duyurulmuştu. 

Ayrıca, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarılmıştı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. 

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