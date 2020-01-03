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Tottenham'da Harry Kane şoku!

Tottenham'da Southampton maçında sakatlanan yıldız golcü Harry Kane en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Jose Mourinho yönetiminde yaptığı iyi başlangıcın ardından son 4 maçta 1 galibiyet alabilen Tottenham'da moraller Harry Kane'den gelen haberle bozuldu.

4 ila 6 hafta arası uzak kalacak
Southampton maçında 75 dakika sahada kalabilen İngiliz forvet, hamstring sakatlığı nedeniyle sahalarda 4 ila 6 hafta arası uzak kalacak.

Ligde oynanacak Liverpool ve Manchester City maçlarında takımdan ayrı kalacak Kane, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig eşleşmesinde de ilk maçı kaçırabilir.

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