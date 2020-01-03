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2019 ihracatı son 18 yılın rekorunu kırdı Sevindiren gelişmeyi Bakan Pekcan açıkladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı ihracatının 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Pekcan, "Bu son 18 yılda görülmüş olan en büyük rakam" dedi.

İhracatta 2019 performansı netleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. Pekcan, "2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ithalat yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019'da dış ticaret açığı yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.

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