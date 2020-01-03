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NASA'nın 7 milyar dolarlık teleskobu! Bakın görevi ne olacak

NASA, uzayda yaşanabilir yeni bir gezegen bulabilmek için yeni bir uzay teleskobu başlatacak.

Dünya'da gerçekleşecek çevresel felaketler ve sürekli olarak artan nüfus nedeniyle, insanların hayatta kalabilmesi için yeni bir gezegen arayışında olan NASA, yeni bir teleskop görevi üzerinde çalışıyor.

Yaşanabilir Dış Gezegen Gözlemevi (HabEx) isimli teleskop, insanların yaşayabileceği ikinci bir Dünya aramak için faaliyete geçecek. Diğer gezegenlerde su ve karbondioksit gibi yaşamsal maddeler arayacak olan teleskop, yaklaşık 7 milyar dolara mal olacak.

Hubble'ın neredeyse iki katı 

HabEx, Hubble Uzay Teleskobu'na benzer bir uzay teleskobu olacak. Ancak yeni teleskop, Hubble'ın 2.4 metre genişliğine kıyasla 4 metreye yakın dev aynalar kullanacak. 52 metre genişliğinde dev bir diske sahip olacak teleskop, bu sayede Güneş'ten gelen ışığı engelleyerek daha uzaktaki gezegenleri de gözlemleyebilecek.

HabEx'in üç ana görevi olacak:

Yakındaki yaşanılabilir gezegenleri tespit etmek
Yakındaki gezegen sistemlerini haritalamak ve bu sistemlerin içinde bulunan farklı gezegen türlerini tespit etmek.
Ultraviyole spektrumunda evrenin uzak kısımlarını keşfetmek.

Söz konusu görevlerin ise 2030 yılında başlaması bekleniyor.

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