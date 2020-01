Zekeriya Alp Ali Koç'la yaptığı 'Zorlu' görüşmesini anlattı

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'la yaptığı Zorlu görüşmesiyle ilgili olarak ''Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz.'' dedi.

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkan Vekili Oğuz Sarvan, Süper Lig'in ilk yarısındaki hakem performanslarını değerlendiriyor. İşte Alp'in açıklamalarından bazı satır başları...

- Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız.

- VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'nın çoğu ülkesinde VAR ile ilgili kaos var. VAR sisteminin hazır olmadığından böyle sıkıntılar yaşandı.

''Sırada yeni projeler var''

- 43 yaşın üzerinde 7 hakem var. Bu yüzden genç hakemlere önem veriyoruz. Daha fazla genç hakemle onları geleceğe yönelik hazırlamaya çaba sarfediyoruz. Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. Kadın hakemler 2 ve 3.Lig’de görev almaya başladı. Sırada yeni projeler var. O projeleri de hayata geçireceğiz.

''Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir?''

- Hakemlerimizle bir araya geldiğimiz için suçlu ilan edildik. Hakemlerin başarısı futbolun tüm paydaşlarının desteğiyle mümkün. Seyirciyi galeyana getiren hareketleri tasvip etmiyoruz. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır.

'Zorlu' görüşmesi

- Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada açıklamalarda bulundum. TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi.

''Semih Özsoy'a anlattım''

- Alanyaspor maçıyla ilgili kendi aramızda görüştük ve kural hatası olmadığını söyledik. Gazeteci arkadaş aradı, Fenerbahçe başvuru yapmamıştı ve ben de görüşümü söyledim. IFAB'ın konuya bakışı soruldu. Elimde IFAB'dan gelen mailini Türkçesi ve İngilizcesi vardı. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural olmadığını açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsoy'a anlattım.

''Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok''

- Fenerbahçe'nin maçlarını yöneten hakemlerin bir sonraki hafta maç yönetip yönetmemesine dair de 43 hakemimiz var. Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok. Ancak kime veriyoruz. Bir hakem çok yüksek puan almışsa ödül olarak bir sonraki hafta maç veriyoruz. Her hafta her hakeme maç vermemiz mümkün değil. Gerek VAR'da gerekse sahada hakem hata yapıyorsa hakemlere ceza verdiğimizi zaten daha önce söylemiştik.

''Adaletin yeri olmaz''

- Bu görüşmeler son derece doğal. Bizi üzen bu görüşmelerin baskı veya cezalandırma olarak yorumlanması. Maçtaki pozisyonları rutin olarak değerlendirdik. Bu anlattıklarımdan sonra sayın Ali Koç ikna oldu ve teşekkür etti. Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz. Toplantının yeri konusunda yapılan eleştirileri anlıyorum ancak şunu söylemek isterim ki adaletin yeri olmaz.

''Keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık''

Görüştüğümüz yer Zorlu, herkese açık bir yer. Valeler var, kameralar var. Gizli bir şey yapacak olsak orada yapmazdık. Ama keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık. Bakın ben bir iş adamıyım. Ailemden, işimden uzak kalarak gelip burada hizmet ediyorum ama hakaretlere uğruyorum. İnsanda şevk kalır mı? Gerçekleri yazın. Benim hakkımda bir şey biliyorsanız çıkın mertçe açıklayın. El insaf!

''Bunun için talimat almam''

- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam.

''Buradan ne gibi bir sonuç çıkarmak istiyorsunuz?''

- Koç ile ticari ilişkimin 30 yılını doldurdum. 41 yıldır da ticaret yapıyorum. Sezon başında bu durumu Nihat Özdemir’e aktardım, “Bir sakıncası yok.” dedi. Bu durum neden toplumu ilgilendiriyor?” Federasyon başkanımız da en büyük sponsorumuzun Arçelik olduğunu söyledi ve görevi öyle kabul ettim. Bence bu durum etiktir. Buradan ne gibi bir sonuç çıkarmak istiyorsunuz? Her kulüp başkanıyla her yerde yanımda TFF Başkanı varsa görüşürüm. Asla yalnız görüşmem.

''Derbiye Halil Umut Meler’i hazırladık''

- Fenerbahçe-Beşiktaş maçına 4 hafta öncesinde Halil Umut Meler’i hazırladık. Derbiden 1 hafta önce 2 takımda mağlup olunca kararı değiştirdik. Çünkü büyük sıkıntı içinde olan 2 takım için daha tecrübeli bir hakem vermek istedik. Cüneyt Çakır’ı atadık.

''VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz''

- Önümüzdeki sezon VAR hakemliği için ayrı bir kadro belirleyeceğiz. Saha hakemi ile VAR hakemliğini ayırmayı planlıyoruz. VAR kayıtlarının açıklanması gibi bir durum söz konusu değil, olamaz. Merak da etmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. VAR kayıtlarını biz bile bilmiyoruz. Fırat Aydınus'un son 1.5 senesi. 1.5 yıl sonra hakemliği bırakıyor.

''Neden rahatsız edeyim ki?''

- Fatih Terim ile fotoğrafımız benim MHK'da görevli olmadığım bir dönemde çekildi. Kaldı ki bir yardım gecesinde bir araya geldik. Sosyal medyada her şey konuşulur, ben bu fotoğraftan neden rahatsız olayım ki?

''İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık''

Oğuz Sarvan: Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor. Ligin ikinci yarısında yapacağımız seminerden sonra çizgi teknolojisiyle bu ihlallerin tespit edilmesi noktasında karar alacağız. İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık. Hakem konusunda homojen olamıyoruz. Daha tecrübeli hakemler daha önemli maçlarda görev yapmak durumunda oluyor. Hakemlerimiz saha için yeterli ama VAR'da görev almak için yeterli değil, zar zor hakemlerimize VAR görevi veriyoruz.

- Her hafta hakemlere 5 soruluk bir test gidiyor. Gün boyunca o sorulara cevap vermeleri gerekiyor. İster kafadan, ister kural kitapçığına bakarak yapabiliyorlar. Amacımız kural kitapçığını sık sık okumalarını sağlamak. Sezon başından bu yana 123 görüntüyü hakemlere göndererek sorguladık.

- Serdar Aziz - Domagoj Vida pozisyonunun VAR konuşmasını sorduk, standart bir konuşma olmuş. Hakemlerle, karar hakkında hemfikir değiliz ama bir art niyet yok. Bunu defalarca anlattık. VAR hakemi, 'Ne gördün?' diye sorar. Hakem de söyler. VAR hakemi de onu kontrol eder ama son kararı hakem verir.