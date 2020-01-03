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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çağatay Özdemir'i İletişim Başkan Yardımcısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Dr. Çağatay Özdemir'i atadı.

Atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Dr. Çağatay Özdemir kimdir?

Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış politikası üzerine dersler verdi. Özdemir, 'Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Orta Doğu Mirası' adlı kitabı kaleme aldı. 2018'den bu yana İletişim Başkanlığı'nda görev alan, iyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve bir çocuk babası.

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