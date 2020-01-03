ABD-İran gerilimi zirve yaptı! Petrol fiyatları uçtu

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası, jeopolitik riskler arttı. Petrol fiyatlarında artış yüzde 4'e çıkarken altın fiyatları da yükseldi.

İranlı komutan Kasım Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi grubunun Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi, petrol ve altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmasına neden oldu.

4 ayın en yüksek seviyesi

ABD'nin operasyon haberlerinin geldiği saat 05:20 sularında yüzde 4'ü bulan artışların yaşandığı petrol fiyatları, ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Saat 08:55 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 2.9'luk artışla 68.17 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 05:24'de 69.13 dolarla, 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.