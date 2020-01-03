SON DAKİKA
İran lideri Ali Hamaney'den Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

ABD-İran gerilimi zirve yaptı! Petrol fiyatları uçtu

ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası, jeopolitik riskler arttı. Petrol fiyatlarında artış yüzde 4'e çıkarken altın fiyatları da yükseldi.

İranlı komutan Kasım Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi grubunun Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesi, petrol ve altın fiyatlarında sert hareketler yaşanmasına neden oldu.

4 ayın en yüksek seviyesi

ABD'nin operasyon haberlerinin geldiği saat 05:20 sularında yüzde 4'ü bulan artışların yaşandığı petrol fiyatları, ilerleyen saatlerde bir miktar geri çekildi. Saat 08:55 itibarıyla brent petrolün varili yüzde 2.9'luk artışla 68.17 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 05:24'de 69.13 dolarla, 17 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bugün yaşanan artışlarla birlikte petrol fiyatları, eylül ayındaki Saudi Aramco saldırısının ardından son 4 ayın en yüksek seviyelerini görmüş oldu. Uzmanlar, fiyatların İran’ın ne karşılık vereceğine bağlı olarak daha da artmasının muhtemel göründüğünü belirtiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meclis aritmetiği değişiyor bir parti baraj altında! MAK Danışmanlık son anketi paylaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! İki terörist Türkiye'ye getirildi
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı öldürüldü! ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum
FETÖ medyası yeniden örgütleniyor Cem Küçük'ten dikkat çeken yazı
Maduro'dan şaşırtan hamle! Trump'a mesaj: Biz hazırız...
Beşiktaş'tan Enner Valencia bombası! El sıkışıldı
ABD'li senatörlerden Kasım Süleymani’nin öldürülmesine tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Brent petrolün varili 68,76 dolar
Sivasspor'dan Josef de Souza girişimi
2020 evde bakım maaşlarına zam geldi kaç para oldu?
Dehşet! Bilgisayar oyunu yüzünden kardeşini öldürdü
Kurban Bayramı 2020 ne zaman başlangıç tarihi
Yorumlar