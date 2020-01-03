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Ricardo Rodriguez transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Devre arası transferinde kadrosuna sol bek takviyesi planlayan Fenerbahçe ile ismi anılan Ricardo Rodriguez için PSV Eindhoven devrede.

Milan'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesinde maç ritmini yakalamak isteyen 27 yaşındaki futbolcu İtalyan devinden ayrılmak istiyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Rodriguez'in önünde 4 kulüpten teklif var.

Napoli, Lyon ve Fenerbahçe ile temas kurduğu belirtilen İsviçreli sol bek için teklif yapan son takım PSV Eindhoven. Milan'da bu sezon 5 maçta sahaya çıkabilen Rodriguez, geleceğiyle ilgili kararı Ocak ayında verecek.

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