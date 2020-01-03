Beşiktaş'tan Enner Valencia bombası! El sıkışıldı

Beşiktaş, Meksika kulübü Tigres'te forma giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

İNTERNETHABER - ÖZEL



Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet almak için harekete geçerken Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transferini bitirdi.

Anlaşmaya varıldı

Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki golcünün Türkiye'deki temsilcisi Erdal Akgündüz'le iletişime geçti ve bir görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim, Enner Valencia'nın transferi için oyuncunun menajeri ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.





Satın alma opsiyonu 6 milyon euro

Abdullah Avcı'nın çok istediği Valencia'nın Tigres ile olan kontratı 30.06.2022'de sona ererken Beşiktaş, Ekvadorlu forveti kiralık olarak kadrosuna katacak. Beşiktaş'ın 6 aylığına kiralayacağı golcünün satın alma opsiyonu 6 milyon euro. 1,250 bin euro yıllık maaş.





Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek

Sağ ayaklı olan Ener Valencia aynı zamanda sağ ve sol kanat forvet olarak da görev yapabiliyor. Abdullah Avcı'nın oyun planı içerisinde faydalı olacağı düşünülen Enner Valencia, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyecek.