Mısır'dan tezkere kararına ilk tepki

Türkiye'nin Libya'ya asker yollamasına ilişkin tezkere Meclis'ten geçince ilk tepki Mısır'dan geldi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na imza atmıştı.

İmzaalardan sonra Türkiye'nin gündeminde Mehmetçik, Libya'ya gitsin mi gitmesin mi vardı. Türkiye'nin Libya’ya asker göndermesini öngören tezkere bugün TBMM’de oylandı. AK Parti ve MHP'nin desteğiyle karar Meclis'ten geçti ve Mehmetçik Libya2ya gidecek...

Sisi tutuştu

Oylamadan çok kısa bir süre sonra darbeci Sisi’nin Mısır’ı tezkereyi eleştiren bir açıklama yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir” ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.

Hafter'i de korku sardı

Arap basınında çıkan haberlere göre, Hafter, Mısır'dan askeri destek gelmesi halinde Trablus'u saatler içinde alabileceklerini söyledi. General Hafter Mısır liderinden ayrıca, Türk birliklerinin Libya'ya gelişini engellemek için uluslararası toplumu seferber etmesini de istedi.

Hafter, Sisi'den askeri destek istedi

Görüşmede ayrıca Libya'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter'in iki günlük Mısır ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'den askeri destek istediği iddia edildi. Hafter'in Kahire'deki Federal Saray'da görüştüğü Sisi'ye "Türk askeri Libya'ya ulaştığında, savaş sona erecek ve Türk askerlerini sınırınızda bulacaksınız" dediği belirtildi.