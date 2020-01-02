Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye karşı ittifak!

Libya'ya asker tezkeresinin Meclis'te kabul edildiği gün, aynı zamanda Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakın kurulduğu gün olarak kayda geçti.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı. Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

İtalya anlaşmayı daha sonra imzalayacak

İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı. Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi. Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.



Rus gazına alternatif

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki üçlü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor. Avrupa ve ABD'li bazı yetkililer söz konusu anlaşmayı destekliyor.



Anlaşma, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatın ardından geldi

Üç ülkenin anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki mutabakatın ardından geldi. Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor. Üç ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıkılaşmış durumda. Atina'daki görüşme ile birlikte üç lider, yedinci kez bir araya gelmiş oluyor.

Türkiye'den tepki gecikmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in imzaladığı "EastMed" doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, "Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.