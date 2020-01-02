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ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Castro yarışı bıraktı

Anadolu Ajansı

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro, "Destekçilerime derin şükranlarımla bugün başkanlık kampanyamı sonlandırıyorum" açıklamasında bulundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan, Demokrat başkan aday adaylarından Julian Castro, twitter hesabından paylaştığı videoda, "Destekçilerime derin şükranlarımla bugün başkanlık kampanyamı sonlandırıyorum. Beraber başardığımız her şey için gurur duyuyorum. Herkesin önemli olduğu bir Amerika için savaşmaya devam edeceğim, umarım bana bu mücadelede katılırsınız" ifadesini kullandı.

Geçen yıl ocakta Demokrat Parti aday adayları arasına katılan Castro, bir yıl sonra yüzde 1'lerde seyreden kampanyasına yeterince destek ve bağış toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Castro, Meksika kökenli bir ailenin çocuğu olarak Başkan Donald Trump’ın ABD-Meksika sınırındaki göçmen karşıtı politikalarına en sert eleştiri getiren adaylardan biriydi.

Teksas'ın San Antonio şehrinde belediye başkanıyken Obama’nın ikinci döneminde bakanlığa getirilen Castro, 45 yaşında Demokrat Parti saflarında ABD Başkanlığı için yarışan en genç adaylar arasında yerini aldı.

En son Kızılderili kökenli California Senatörü Kamala Harris’ten sonra Latin kökenli Castro’nun da adaylıktan çekilmesi, farklı kesimleri bünyesinde barındıran Demokrat Parti'nin gittikçe tek renge doğru kaydığı tartışmalarını gündeme getirdi.

ABD 2020 Başkanlık seçimi yarışı

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 14 kişi başkanlık yarışından çekildi, 14 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı ise eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg oldu.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve İllinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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