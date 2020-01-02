SON DAKİKA
Ve Türk askeri Libya'ya gidiyor! Hükümete asker gönderme yetkisi veren tezkere TBMM'de 184 ret oyuna karşı 325 oyla kabul edildi Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

EKPSS tercih sonuçları açıklanıyor ÖSYM sorgulama

Binlerce engelli memur adayı EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. ÖSYM tarafından EKPSS tercih sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. KPSS 2018/2 tercih işlemleri, 28 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. Tercih işlemlerini yapan engelli memur adayları EKPSS tercih sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM tarafından yapılan EKPSS tercih sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. 

EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilecek: 

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir. 

EKPSS nedir, kimler girebilir:

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisinden Libya tezkeresi açıklaması!
Ömer Halisdemir'in anıtı önünde saygısızlık yapan Iraklı bu kez özür videosu çekti
İYİ Partili Aytun Çıray kürsüde kendisi dinlemeyen vekillere tepki gösterdi
Ahmet Ağaoğlu Ünal Karaman'ı bombaladı yeni hocayı da açıkladı
Meclis'te Libya Tezkeresi görüşülürken Kılıçdaroğlu'ndan açık çağrı!
Türkiye altın üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru kırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Libya'ya asker tezkeresine AK Parti neden evet dedi? İsmet Yılmaz tek tek açıkladı
Mehmet Ekici Malatya'ya Guilherme Fenerbahçe'ye
Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi başlıyor
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı: ABD'yi çiğneyip geçebiliriz
Polonya’da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu
Atiye dizisi konusu olay oldu Atiye oyuncu kadrosu kimler var?
Yorumlar