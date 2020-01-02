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Polonya’da kuş gribi nedeniyle 25 bin hindi telef oldu

İhlas Haber Ajansı

POLONYA’nın doğusunda Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bölgelerdeki hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğu belirtildi.

Polonya’nın doğusunda, hindi çiftliklerinde meydana gelen kuş gribi salgını nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğu belirtildi.

Polonya'nın Lubartow bölgesindeki yetkililer, çiftliklerdeki binlerce hindiyi hastalık nedeniyle itlaf edeceklerini açıklamıştı. Polis, salgından etkilenen bölgeye dışarıdan giriş çıkışları tedbir amaçlı yasakladı.

Kuş gribi virüsünün çiftliklere nasıl bulaştığı ise henüz bilinmiyor.

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