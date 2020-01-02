Türkiye'nin amiral gemisi TCG Anadolu milli yazılımla donatılıyor

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'ya, dünyadaki en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen Advent'in entegre edilmesine başlandı.

HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi Advent, TCG Kınalıada'nın ardından Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu'ya entegre ediliyor.

Bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Advent'in deniz platformlarındaki kullanımı yaygınlaşıyor.

MİLGEM Projesi kapsamında eylül ayında denize indirilen 4'üncü gemi olan TCG Kınalıada'da kullanılan Advent, Sedef Tersanesi'nde inşası süren Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya da entegre edilecek.

Testler 2020'de tamamlanıyor

LHD Projesi kapsamında fabrika kabul testleri başarıyla gerçekleştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin platform entegrasyon faaliyetleri ve liman kabul testlerinin 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi platform entegrasyonu kapsamında, Sedef Tersanesi'nde HAVELSAN Ofisi açıldı.

HAVELSAN bünyesinde Advent Savaş Yönetim Sistemi Projesi'nde görev alan mühendisler de Sedef Tersanesi'nde TCG Anadolu'yu ziyaret ederek HAVELSAN Ofisi'nin açılışına katıldı.

Bugüne kadar 10 milyon satır kod yazıldı

Dünyadaki en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen, ağ desteği yeteneğine sahip Advent'in geliştirme süreçlerinde bugüne kadar 10 milyon satır kod yazıldı. 50'ye yakın farklı sistemle bütünleştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin içine farklı görevleri olan 500'e yakın uygulama eklendi.

Sistem, deniz savaş sistemlerinin merkezindeki bileşen olacak, komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılayacak. Bu kapsamda durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek sağlanacak.

HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor.