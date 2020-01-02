Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Badou Ndiaye ile prensip olarak anlaştık. Kiralık olarak geliyor. Yarın KAP'a açıklayacağız. Opsiyon da var" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Badou Ndiaye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak acıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde opsiyon da olacak. Sosyal medya enterasan bir mecra. Biri bir şey yazıyor arkasından bir düşünce gündem oluyor ama bu gerçeklerle örtüşmeyebiliyor. Transfer meselesinde bu tip şeyler çok oluyor.''