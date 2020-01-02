Meclis'te Libya Tezkeresi görüşülürken Kılıçdaroğlu'ndan açık çağrı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" diyerek hükümete açık bir çağrı yaptı.

Meclis'te Libya Tezkeresi görüşülürken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Hükümete açık ve net çağrımızdır" başlığı ile dikkat çeken bir açıklama paylaştı.

BM Barış Gücü'nü işaret etti

"Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

-Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, BM'nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümettir.

-Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır.

-Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır.