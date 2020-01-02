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Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a iyi haber

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlık nedeniye formasından 3 aydır uzak kalan milli futbolcu Dorukhan Toköz, sezonun ikinci yarısında takımındaki yerini alacak.

Siyah beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan'ın tedavisinde son aşamaya geçildi. Antalya kampına katılacak olan milli futbolcunun 1 ay içinde hazır hale gelmesi planlanıyor.

Şubat ayında yapılacak son kontrollerinde bir problem yaşanmaması halinde, 23 yaşındaki oyuncu 4 aylık aranın ardından formasına kavuşacak. Dorukhan Toköz, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Beşiktaş forması ile sadece 8 maça çıktı.

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