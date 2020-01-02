2019'un muhteşem çocuğu Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bir internet sitesinde açılan anket sonucu 2019'un wonderkid'i seçildi.

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" (wonderkid) seçildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.

Talles Magno ikinci sırada

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu. Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.