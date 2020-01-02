Galatasaray'da Fatih Terim'den çılgın proje

Almanya ve Hollanda’nın 1. ile 2. liglerinde oynayan tüm gurbetçiler, scout ekibi tarafından sezon sonuna kadar takip edilecek. Gurbetçilerin istatistiklerinin yanı sıra karakteri, aile yapısı ve alışkanlıkları rapor edilecek.

Süper Lig’in en yaşlı takımlarından biri olan Galatasaray, büyük bir değişime hazırlanıyor. Bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarına vurgulayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilginç bir projeyi hayata geçirdiği ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre; önümüzdeki yıllarda uygulanacak yabancı kontejanını da göz önünde bulunduran deneyimli çalıştırıcı rotasını Almanya ve Hollanda liglerine çevirdi. Terim, bu ülkelerin 1. ve 2. liglerinde mücadele eden tüm gurbetçi futbolcuları takip ettirmeye başladı.

Fatih Terim’e iletecek

Bu proje için scout ekibi ile anlaşıldı. Anlaşılan scout ekibi Almanya ve Hollanda’nın 1. ve 2. liglerinde forma giyen gurbetçileri sezon sonuna kadar takip etmeye başladı. Ligin ilk yarısında çok sayıda maç izlendi. Sezon sonu için oyuncularla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e iletecek. Bu raporda oyuncunun maç içi istatistiklerinin yanı sıra karakteri, aile yapısı ve alışkanlıkları ile ilgili bilgiler de yer alacak. Scout ekibi bu liglerde oynayan gurbetçilerin aileleri de görüşmelere başladı. Görev aldıkları kulüplerin yetkilileriyle de detaylı olarak görüşmeler yapılıyor.

Takımın iskeleti oluşturulacak

Teknik Direktör Fatih Terim, hazırlanacak geniş rapor sonrası Galatasaray’ın kimliğine uygun olan oyuncuları belirleyecek. Belirlenen oyuncularla kısa süre içinde girişimler başlanacak. Belirlenen genç gurbetçilere uzun süreli imzalar atılacak. Bu proje sayesinde takımın iskeleti belirlenen gurbetçilerden kurulmuş olacak.

Fatih Terim’e iletecek

Bazı isimlerin de tecrübe kazanması için Süper Lig ekiplerine kiralanması planlanıyor. Fatih Terim, Milli Takımda görev aldığı dönemde de gurbetçi futbolcularla ilgili bir çalışma yapmıştı. Terim yapılan bu çalışmadan da faydalanacak.