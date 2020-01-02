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Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak

Demirören Haber Ajansı

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörü yönetiminde 5 Ocak’ta Antalya’da yapacağı kamp çalışmalarıyla başlayacak.

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3’üncü sırada tamamlayan ve zirve yarışında iddialı konumda yer alan Trabzonspor, ikinci yarıya yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak.

Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve yardımcısı Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililerde, Hüseyin Çimşir için de bir ilk yaşanacak. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve teknik direktörlük kariyerinde de bordo-mavili takımda ilk kez Ünal Karaman ile birlikte yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlük görevinin ardından ilk kez Trabzonspor’un başında teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

5 Ocak'ta başlıyor
Trabzonspor’da önemli bir göreve soyunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya’da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampıyla görevine başlayacak. Bordo-mavililer, 4 Ocak’ta Antalya’da toplanacak ve ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5 Ocak’ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor’da teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından oluşan boşluklar nedeniyle teknik ekibe yeni takviyelerin de yapılacağı belirtildi.

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