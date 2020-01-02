Libya Hafter güçleri nedir Hafter buraları almış ülke ikiye bölünmüş

Kuzey Afrika ülkesi olan Libya tezkeresi ülkenin gündeminde. Peki, Libya'da son durum ne? Hafter güçleri nedir? Hafter güçleri Libya'da nerelere hakim? İşte Libya haritası üzerinde UMH ve Hafter güçlerinin kontrol ettiği bölgeler...

Türkiye'nin de milli çıkarları gereği meseleye dahil olmasıyla birlikte Libya'daki son durum merak ediliyor. Peki, Libya'da son durum ne? Hafter güçleri nedir? Hafter güçleri Libya'da nerelere hakim? İşte Libya haritası üzerinde UMH ve Hafter güçlerinin kontrol ettiği bölgeler...

Libya tezkeresinde ne var?

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı tezkere Libya'ya asker gönderilmesine yönelik. Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Libya'ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla Türk askeri gönderilmesi, alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personelinin de bu kapsamda bulunması öngörülüyor.

Libya'ya asker gönderme tezkeresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilen tezkerede, şu ifadeler yer alıyor:

"Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur.

Hafter güçleri nedir?

Hafter güçleri merkezi hükümete karşı Hafter’in safına geçen ordu mensupları, terör örgütleri ve paralı yabancı askerlerdir.

AA muhabirine açıklama yapan Libya ordusundan eski Tuğgeneral Abdullah el-Ahdar, "Hafter yıllardır Trablus savaşı için hazırlanıyordu. Bu sırada da birçok askeri grubu savaşa hazırladı ve yetiştirdi." dedi.

Ahdar, "Hafter, Libya'nın doğusunda bünyelerinde en az 800 askerin bulunduğu 9'dan fazla askeri grup yetiştirdi. Yani Hafter 7 bin 200'den fazla savaşçının bulunduğu yeni bir askeri ekibe sahip ve bu savaşa girmek için yeterli bir sayı." diye konuştu.

Halife Hafter kimdir:

Peki, uzun bir süredir Libya’da savaşı körükleyen, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanıdığı hükümete savaş açan, savaş uçakları ile sivilleri bombalayan Halife Hafter kim?

Kaddafi ile 16 yaşında tanıştı

Halife Hafter, 1943 yılında Bingazi’nin güneyindeki Ecdebiye kasabasında doğdu.

Hafter, Libya’da hala etkinliğini sürdüren ve devrik lider Albay Muammer Kaddafi’nin de memleketi olan Sirte kentindeki Fercani kabilesine mensup.

16 yaşında, Bingazi’deki askeri akademide okuduğu sırada, daha sonraki yaşamını doğrudan etkileyecek biriyle tanıştı: Muammer Kaddafi.

Mezuniyetinden sonra Sovyetler Birliği’nde topçu ihtisas eğitimi aldı. Burada ayrıca Harp Akademisini bitirdi. “Kurmay” olarak ülkesine dönünce, Mısır’da “askeri ataşe” olarak görevlendirildi.

Kaddafi ile birlikte darbeye katıldı

Okul arkadaşı Kaddafi’nin liderliğini yaptığı askeri cuntanın 1 Eylül 1969’da Kral İdris Senusi’ye yaptığı darbenin içerisinde yer aldı.

Kaddafi’nin güvendiği komutanlardan biri olan Hafter, 70 ve 80’li yıllarda komşu Çad ile yapılan savaşlarda hep ön saflarda oldu. Ancak savaşlar Libya’nın hezimeti ile sonuçlandı.

Çad ile Libya arasında Nisan 1987’de gerçekleşen son savaşta, ABD ve Fransa Çad’a destek verdi, Libya ordusu büyük bir yenilgi yaşadı. O dönem Fransa'nın desteğini alan Çad'ın Hissene Habre birlikleri, Libya ordusundan yüzlerce askeri esir aldı. Esir olanlardan biri de Halife Hafter’di.

2011’den sonra yeniden ortaya çıkış

Halife Hafter, 2011 yılında Kaddafi’ye karşı başlatılan savaşa erkenden dahil oldu. Kaddafi’nin devrilmesinin ardından ise, vaktinin büyük çoğunluğunu Bingazi’deki evinde geçiriyordu.

O dönemin önemli komutanlarından olan ve her kesimden Libyalının çok sevdiği Abdulfettah Yunus, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Hafter'e ise başarısız bir süikast girişimi oldu.

Bunun üzerine aniden ülkeyi terk ederek tekrar ABD’ye gitti.

Bu dönemde Libya’da “CIA ajanı” olarak nitelenen Hafter, 2014’te yeniden sahneye çıktı. Televizyondan okuduğu bildiride, Libya’nın siyasi geleceğine dair yeni bir yol haritası açıkladı ve askeri vesayet kurulmasını önerdi.

Tobruk'ta paralel hükümet kurdu

Önerileri kabul edilmeyince Tobruk’ta kendi hükümetini ve meclisini kurarak Trablus’taki BM tarafından tanınmış Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşmaya başladı. Çevresindeki aşiretlerden topladığı 60 bin kadar askerle Fizan bölgesini ele geçirdi.