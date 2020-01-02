Almanların yerli otomobil hazımsızlığı açık açık söylediler

Türkiye'nin yerli otomobili dünya ülkelerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye'yi çekemen Almanlar Volkswagen'i gazlayamaya başladıç Alman basını, piyasa hakimiyeti için Volkswagen'in elini çabuk tutması gerektiğini yazdı.

Türkiye, 60 yıllık hayali olan projede sona geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek. Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor. Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

Piyasaya Türkler giriyor korkusu

Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı. Aksi taktirde Almanya'nın, elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.

Büyüyen ekonominin gücünün kanıtı

Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.