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Yunanistan İsrail ve Kıbrıs'tan Türkiye karşıtı ittifak! Üçlü anlaşma imzaladılar

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs; İsrail-Kıbrıs gazını Avrupa'ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattı için anlaşma imzaladı.

Doğu Akdeniz'in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması Atina'da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

İsrail adına anlaşmaya Başbakan Binyamin Netanyahu, Güney Kıbrıs adına Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Yunanistan adına da Başbakan Kyriakos Miçotakis imza attı. Yunanistan'dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.

"Amaç Türkiye'ye mesaj göndermek değil"

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye'ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.

'Rus gazına alternatif' değerlendirmesi

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki 3'lü anlaşma Rus gazına alternatif olarak değerlendiriliyor. Avrupa ve ABD'li bazı yetkililer söz konusu anlaşmayı desteklediklerini belirten açıklamalar yapıyor.

Bu arada üç ülkenin anlaşması, Türkiye ile Libya arasında imzalanan iki mutabakatın ardından geldi. Mısır'ın yanı sıra her üç ülkenin yönetimi, Ankara ile Trablus'un Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarına karşı çıkıyor. Üç ülke liderlerinin son dönemlerdeki görüşmeleri sıkılaşmış durumda. Atina'daki görüşme ile birlikte üç lider, 7'inci kez bir araya gelmiş oluyor.

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