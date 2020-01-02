Mesut Özil geceye damga vurdu övgüyü kaptı

Arsenal'ın Manchester United'ı mağlup ettiği maçta performansıyla dikkat çeken Mesut Özil için eski İngiliz futbolculardan övgü geldi.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal dev maçta Manchester United'ı konuk etti. Nicolas Pepe ve Sokratis'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Topçular'da ön plana çıkan isimlerden biri de Mesut Özil oldu.

Unai Emery yönetiminde forma şansı bulamayan ve adı transfer dedikodularına karışan Mesut Özil, Mikel Arteta'nın takımı devralmasıyla formasına kavuştu.

Arsenal'ın Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleye de ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu adından söz ettirdi.

''O artık geri döndü''

Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand, BT Sport'ta Mesut Özil ile ilgili olarak, ''Mesut Özil'in 18 aydır ilk kez güldüğünü görüyorum'' yorumunu yaptı. Arsenal'ın unutulmaz savunmacısı Martin Keown ise Mesut hakkında, ''O artık geri döndü'' ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta, Manchester United zaferiyle Arsenal menajeri olarak ilk galibiyetini elde etti. Şu ana kadar takımıyla 3 maça çıkan İspanyol teknik adamın ekibi daha önce Bournemouth ile 1-1 berabere kalmış, Chelsea'ye de 2-1 mağlup olmuştu.

Arteta'nın gelişiyle formasına kavuşan Mesut Özil, 37 yaşındaki hocasıyla daha önce Arsenal'da üç sezon birlikte top koşturmuştu.