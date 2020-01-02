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Adama Traore Real Madrid'e sıcak bakıyor

Katalan ekibi Barcelona altyapısından yetişen ve şimdilerde Premier Lig'de Wolves formasıyla çıktığı maçlarda dikkat çeken Adama Traore, günün birinde Real Madrid forması giymeye yeşil ışık yaktı.

La Sexta-Jugones programında açıklamalarda bulunan Traore, "Barcelona'ya tüm kapılar kapanırsa evet, o zaman Real Madrid'de forma giymeyi düşünebilirim. Barcelona'da yolunda gitmeyen şeyler oldu ancak şuan İngiltere'nin en iyilerinden biri olmak için çok çalışmam gerek" dedi.

Bu sezon Wolverhampton ile 30 maçta forma giyen Traore, 5 gol attı, 7 de asist yaptı.

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