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Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Tolga Zengin

Kaleci Loris Karius'un yedeğinde yer alacak bir kaleci arayan Beşiktaş'ta, Volkan Babacan'dan ekonomik sıkıntılardan dolayı vazgeçilirken gözler Tolga Zengin'e çevrildi.

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius'un sezon sonunda kiralık sözleşmesi biterken, kalecinin satın alma opsiyonunun ise 8 milyon Euro olarak belirlenmesi Beşiktaş'ta sıkıntı yarattı. Böylelikle Karius'un gelecek yıl takımda yer alması zor görünürken, siyaz-beyazlılarda bir de yedek kaleci sorunsalı ortaya çıktı.

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın talebi sonrası devre arasında Karius'un arkasında bekleyecek bir isim bakan siyah-beyazlılar, Başakşehirli Volkan Babacan'ı radarına aldı.

Parasal nedenlerden dolayı vazgeçildi
Volkan Babacan için Başakşehir'in 650 bin Euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçen siyah-beyazlıların gündemine eski oyuncusu Tolga Zengin girdi. Parasal herhangi bir talebi olmayan 36 yaşındaki Tolga ile 6 aylık sözleşme imzalanması bekleniyor. 

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