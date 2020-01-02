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Ülke şokta! Düşen helikopterde Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

Güney Asya ülkesi Tayvan, yeni yıla şoke edici bir helikopter kazasıyla başladı.

Başkent Taipe'den havalanan helikopterin içinde aralarında Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de bulunduğu 13 kişi vardı.

Kısa sürede acil iniş kararı vermek zorunda kalan helikopter, Taipei yakınlarındaki dağlık alana düştü.

Genelkurmay Başkanı dışında sekiz kişi daha öldü

Yerel medya Genelkurmay Başkanı'nın kurtulan mürettebat arasında olduğunu duyurdu ancak dakikalar sonra Shen Yi-ming'in cesedinin bulunduğu resmen açıklandı.

Tayvan Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming

Tayvanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı dışında sekiz kişinin daha Black Hawk tipi helikopter kazasında öldüğünü bildiriyor.

Helikopterle son irtibatın yerel saatle 08.22'de kurulduğu belirtilirken, ülkeyi sarsan kaza 11 Ocak'taki kritik başkanlık ve parlamento seçimlerinin öncesinde gerçekleşti.

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