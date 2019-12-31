2020'de İran'la savaş çıkacak mı? İşte cevabı merakla beklenen sorular ve yanıtları

Geride bırakacağımız 2019 yılı, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ile ilgili yasal süreç başlatılmasına ve Temsilciler Meclisi'nin azle onay vermesine, ABD-Çin ticaret savaşına, ABD ve Orta Doğu'daki bazı Arap müttefiklerinin İran ile ilişkilerinin gerilmesine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Hadi Brexit'i halledelim" sloganıyla erken seçimde büyük bir zafer kazanmasına, iklim değişikliği nedeniyle düzenlenen küresel yapılan protestolara, çeşitli Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen gösterilere neden oldu. Tüm bunlar ve başka birçok sorun 2020'ye miras kaldı. İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin uzmanları, 2020'de yanıtı merakla beklenen soruları cevaplandırdı ve tahminlerini yazdı.