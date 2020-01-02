HABER /  POLİTİKA

Abdülkadir Selvi kabine değişiklikliği ve erken seçim kulisi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kabine değişikliği beklentisinin AK Parti kongre sonrasına kaldığını, 2021’in ikinci yarısından itibaren ise erken seçim beklentisinin çok olduğunu yazdı.

Erken seçim ve kabine değişikliği beklentisi tartışmaları yine gündemde. İddialara ilişkin kulis haber Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'u kaybeden iktidar partisinde yenilenme adına harekete geçen Erdoğan'ın kabine değişikliğine gideceği konuşuluyordu. Ancak olmadı. Peki olacak mı? 

Merak edilen konuya ilişkin Selvi, bugünkü yazısında "AK Parti kongre sürecine girdiği için parti yönetimindeki ve kabinedeki değişiklik beklentisi kongre sonrasına ertelendi." diye yanıt verdi.

Erken seçim tartışmalarına değinen Selvi, muhalefetin 2021’in ikinci yarısından itibaren bir erken seçimi muhtemel gördüğünü belirterek yazısına şöyle devam etti:

2021'in ikinci yarısında erken seçim beklentisi var

"İktidar 2020’de seçime gitmez ama 2021’in ortasından itibaren her an seçim olabilir düşüncesindeler. Seçimlerin 2023’e kalmayacağı konusunda kesin bir inanç içindeler. 2021’in Haziran ya da Temmuz’unda, olmazsa 2022’de seçimin kaçınılmaz olduğu görüşündeler.

Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının işlerine odaklanması, 2021 yılıyla birlikte bunun vatandaşa yansıması konusundaki ısrarının altında da bu yatıyor. CHP Lideri erken ya da zamanında bir seçimde belediye başkanlarının aday olmasına pek sıcak bakmıyor, onların ilk dönem başarılı olup ikinci dönemde de seçimi kazanarak hizmet etmeleri görüşünde.

Bir de yeni kurulan partiler var. Davutoğlu ve Babacan partilerinin de ne olacağının tam olarak anlaşılabilmesi için 2020’de erken seçim olmaz deniliyor.

Ankara’da siyaset “saatleri ayarlama enstitüsü” gibi erken seçime endeksli olduğu için ilk günden kulisleri paylaşmak istedim. 2020’de erken seçim yok. 2021’in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Optimar son anket sonuçları sürpriz oldu en büyük 3. parti dikkat çekti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Libya'da Türk askerini bekleyen büyük tehlike Fehmi Koru uyardı
Dolar/TL 2020'nin ilk işlem gününe sakin başladı! 02 Ocak dolar kuru ne kadar?
Vatan Partisi lideri Perinçek'ten Libya tezkeresine şartlı destek!
Ahmet Davutoğlu'dan TikTok açılımı! Ormanlık alanda ilk videosunu çekti
Mustafa Şentop çağrı yaptı Meclis olağanüstü toplanıyor!
Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul güzergahında arazi alan Arap şirketlere sert çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!
2022 engelli maaşlarına zam geldi mi kaç para oldu?
Milwaukee Bucks'tan üst üste 4. galibiyet
Zekeriya Alp: Hakemlerimiz adil kararlar versinler
Mehmet Aurelio'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu
Yorumlar