Libya'da Türk askerini bekleyen büyük tehlike Fehmi Koru uyardı

Türk askeri Libya yolcusu. Bugün Libya tezkeresi TBMM'de oylanacak. Oylama öncesi Fehmi Koru Libya'daki Türk askerlerini bekleyen büyük bir tehlikeye dikkat çekti. Libya'daki tehlikenin adı Tusya ve yerel silahlı gruplar. Erdoğan da Rusya'nın Libya'daki varlığına tepki göstermişti. Peki şimdi neler olacak?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor.

Erdoğan: Rusya hangi sıfatla orada?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde yaptığı bir konuşmada Wagner’a dikkat çekmiş ve “2 bini Rusya’dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var’’ sözleriyle tepki göstermişti.

Fehmi Koru büyük tehlikeye dikkat çekti!

Usta gazeteci Fehmi Koru da bugünkü yazısında aynı noktaya parmak bastı ve Libya'nın bugünkü durumuyla, Türkiye'nin düzenli ordusundan askerlerini gönderebileceği son ülke olduğunu söyledi. Koru Libya’da Wagner adlı kurumun Rus paralı askerlerinin Türkiye’nin yardımına asker göndereceği Libya hükümetine karşı savaştığını belirterek bu durumun endişe yarattığını ifade etti. Koru, Türk askerini bekleyen büyük tehlikeye de dikkat çekerek ''Libya’ya gönderilecek Türk askerlerinin, LUO ordusundan başka, konuşlanacakları bölgedeki yerel silahlı güçlerin de tehdidi altına düşebilme ihtimali var’’ dedi. İşte Koru’nu yazının ilgili kısmı:

Rusya Libya hükümetini devirmek için yardım ediyor

Türkiye’nin askerlerini yardımına göndereceği Trablus’taki hükümeti devirmek için oluşmuş ve ülkenin büyük bölümüne hakim hale gelmiş olan Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) en büyük destekçisi Rusya; yalnızca silah ve mühimmat desteği vermekle yetinmiyor Moskova, Wagner adlı kurumun Rus paralı askerleri de LUO yanında savaşıyorlar…

Dengesiz bir durum var Libya’da

Ayrıca bir dizi başka ülke de merkezi hükümeti tanımıyor ve LUO’nun Trablus’u da alıp ülkenin bütününe hakim hale gelmesi için her bakımdan yardımcı oluyor. Dengesiz bir durum var Libya’da.

Türk askeri bölgedeki yerel silahlı grupların da hedefinde olacak

Endişem şu: Libya’ya gönderilecek Türk askerlerinin, LUO ordusundan başka, konuşlanacakları bölgedeki yerel silahlı güçlerin de tehdidi altına düşebilme ihtimali var. Paylaştığım bu gözlemden hareketle konuya ilişkin söyleyebileceğim temel nokta, Libya’nın bugünkü durumuyla Türkiye’nin düzenli ordusundan askerlerini gönderebileceği en son ülke olduğu kanaatimdir.

Rusya’nın paralı askerlerinden oluşan Wagner biliniyor

Rusya’nın paralı askerlerinden oluşan Wagner’i biliniyor zaten; Libya üzerinde hesabı olan başka ülkeler de, çarpışan taraflara destek çıkmaları gerektiğinde, oraya ordusunu göndermek yerine, tuttukları tarafı üste çıkarmada işe yarayacağını düşündükleri başka unsurları devreye sokuyorlar.

Wagner nasıl ortaya çıktı?

Wagner ilk kez Rusya’nın 2014 Kırım’ı ilhak ettiği süreçte aktif bir rol oynayarak dünya sahnesine çıktı. Kırım’da askeri tesislerin hızlı bir şekilde ele geçirilmesine yardımcı olan Wagner güçleri, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara askeri destek sağladı. Wagner’in paralı askerleri, 30 Eylül 2015’te Suriye’ye müdahale eden Rusya için bu ülkede önemli bir enstrüman haline geldi. Suriye’de başlarda enerji ve askeri üsleri koruma görevi alan Wagner’e bağlı paralı askerler zaman zaman ‘özel birliklere’ benzer bir askeri katkı sergiledi. Reuters’a konuşan Wagner’le bağlantılı bir isim, Wagner’in Ukrayna ve Suriye’de Kremlin adına özel operasyonlar gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kim yönetiyor?

Wagner’i yönettiği düşünülen kişi ‘Putin’in Aşçısı’ olarak bilinen Yevgeny Prigozhin. Wagner ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları güçlü bir şekilde reddeden Prigozhin, Putin’e çok yakın bir isim. Libyalı isyancı Halife Hafter 7 Kasım 2018’de Moskova’da Rus ordusuyla görüşürken, Prigozhin hiçbir resmi askeri görevi olmamasına rağmen Hafter ile görüşen isimler arasında yer aldı. Prigozhin ABD tarafından da tanınan birisi. Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansı’nın sahibi Prigozhin, ABD’de 2016’da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale suçlamasıyla ABD yaptırımlarına uğramıştı.

Üyeleri kimler?

Wagner’de hem Donbas bölgesinden hem de Rusya’dan ‘para için ölmeye’ hazır eski askerler savaşıyor. Wagner’in dünya sahnesine çıktığı dönemde Donbas’ta savaşan Wagner mensuplarının bölgede çatışma döneminin sona ermesi ve para kazanmamaları nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerindeki misyonlara gönderildiği ifade ediliyor. Binlerce kişiden oluşan grupta yer alanların 2-3 bin dolar civarı maaş aldığı belirtiliyor.

Neden gizli?

Rusya Wagner’in varlığını her fırsatta yalanlıyor. Libya’da açık bir şekilde Hafter’i desteklemeyen ülke, Suriye’de Esad rejimine açık bir şekilde destek vermesine rağmen Wagner’in varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Öyle ki ABD 2018’de hava saldırısında onlarca Rus’u öldürdüğünde, normal koşullarda kriz çıkarması beklenen bu olaya Rusya’dan tepki gelmedi. Uzmanlar, ‘para için savaşan’ askerlerin kolaylıkla savaş suçu işleyebilen unsurlar olduğunu, Rusya’nın bu şekilde işlenen muhtemel savaş suçları konusunda yasal sorumluluğu üzerinde atmak istediğini söylüyor.

İsmi nereden geliyor?

Wagner’in ismi hakkındaki bir teoriye göre, Wagner’in komutanı eski yarbay Dmitri Utkin’in Alman müzisyen Richard Wagner’e duyduğu hayranlık nedeniyle örgüte Wagner ismi verildi.