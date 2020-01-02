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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde iptaller

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Daha önce duyurulan sefer iptallerine yenileri eklendi. Kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilen yeni seferler şöyle:

Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.

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