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Galatasaray Saracchi için geri sayıma geçti

Galatasaray devre arası transferindeki ilk takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Marcelo Saracchi'yi kiralamak için kulübü Leipzig ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Marcelo Saracchi için gün sayıyor. Alman basınına konuşan Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, ''Saracchi'nin Galatasaray'a transferi tamamlanmak üzere. Sadece evrak işleri kaldı'' ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katacağı Uruguaylı sol bekin Leipzig ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncunun, bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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