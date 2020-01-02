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Rahmi Turan'dan önemli karar Sözcü'de birinci sayfada yok

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ortalığı sallayan Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yazılarının bugünden itibaren birinci sayfadan değil 11. sayfadan yayınlanacağını duyurdu. 

Turan, "Türkiye'de başyazarlık müessesesi eskiden vardı, yarım yüzyıl önce bitti" ifadelerini kullandı.Birinci sayfada yazdığı için kendisinden 'başyazar' olarak bahsedildiğini, yalnızca köşe yazarı olduğunun altını çizen Turan, yazısında şunları söyledi:

Başyazarlık diye bir şey yok

"Oysa başyazarlık diye bir şey yok. Türkiye'de başyazarlık müessesesi eskiden vardı, yarım yüzyıl önce bitti. Ben Sözcü’nün, yazıları birinci sayfada çıkan köşe yazarıyım. Yazar, yazardır ve dediğim gibi gazetelerde başyazarlık tarihe karışmıştır. Sözcü’de yazması uygun görülen, Atatürk ilkelerine bağlı, laik cumhuriyetin savunucusu her meslektaşımızın sıfatı 'Köşe yazarı'dır. Her yazarın görüşleri yasal olarak da, etik olarak da kendisini bağlar. Değerli okurlar… Bugünden sonra birinci sayfada yazmayacağım. Yazılarım artık 11'inci sayfamızda devam edecek.

Taraflardan özür dilemişti

Turan, eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de CHP Genel Başkanlığı'na ilişkin görüştüğüne dair bir yazı kaleme almasıyla gündeme gelmişti. Turan, haber kaynağının Talat Atilla olduğunu açıklamış ve taraflardan özür dilemişti.

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