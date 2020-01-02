HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı

Mersin, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Mersin'in Mut ilçesinde inşa edilecek Akyel-1 Rüzgar Enerji Santrali ve Gülnar ilçesinde Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kütahya'da Parmakören KÖK-Seyitömer KÖK Enerji Nakil Hattı, Gaziantep'te Oğuzeli-Ekinveren Enerji Nakil Hattı, Elazığ'da Hamzabey Barajı 1. Etap Enerji Nakil Hattı ile Hamzabey Barajı 2. Etap Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına da karar verildi.

Ayrıca, Manisa'da Karakurt Rüzgar Enerji Santrali, Ordu'da Akkuş Rüzgar Enerji Santrali ve Malatya'da Kayabaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Mustafa Paşa Camii'nin yeniden ihyası amacıyla ise Kemankeş Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Söz konusu kamulaştırma çalışması Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil için ön talep ücreti belli oldu TOBB teşkilata yazı gönderdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
Ersun Yanal'ın basın toplantısının tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü
Bakan Murat Kurum'dan flaş termik santral açıklaması
Iğdır'da bir kişi eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu
Libya'dan destek veren ülkelere teşekkür
ÖNCEKİ HABERLER
Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Giresun'da bir kadın ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 'Kanal İstanbul' açıklaması
Picasso'nun 157 milyon lira değer biçilen tablosu kasten yırtıldı
Arnavuktöy'de kumaş fabrikasında yangın
Anadolu Efes, seyirci sayısını yüzde 177 artırdı
Yorumlar