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Libya'dan destek veren ülkelere teşekkür

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti.

UMH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine, Arap Birliği toplantısında Libya'ya desteklerinden ötürü şükranlarını sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, desteğin içeriğine dair ayrıntıya yer verilmedi.

Mısır yönetiminin çağrısıyla toplanmıştı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği, Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak, sert şekilde eleştirmişti.

Türkiye'den açıklama gelmişti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Konseyi’nin Daimi Temsilciler Düzeyinde Libya Konulu olağanüstü toplantısı sonrası yayınlanan bildiriye ilişkin "2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşmasına atıfta bulunulmuş olmasını ve Libya’da istikrarın sağlanmasının tek yolunun siyasi çözüm olduğunun vurgulanmasını not ediyoruz." açıklaması yaptı.

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