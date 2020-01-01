Fenerbahçe'den Kjaer hamlesi!

Atalanta'da fazla forma şansı bulamayan Kjaer için Fenerbahçe yönetimi, Danimarkalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için devrede.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Fenerbahçe yönetiminin Simon Kjaer için yeniden devreye girdiği iddia edildi.

Sadık'ın sakatlanması ve Rami'nin beklenen performanstan çok uzak bir görüntü sergilemesi üzerine yönetim, sezon sonuna kadar Danimarkalı futbolcuyu kiralamak istiyor.

Kjaer'in ise fazla forma şansı bulamadığı Atalanta'da mutsuz olduğu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Atalanta formasıyla ligde 5 maça çıkan Kjaer, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta görev yaptı.

Atalanta Teknik Direktörü Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti.

"Beni ikna edemedi"

"Kjaer'in sakatlığı yok. Oynamamasının sebebi teknik bir karar. Kjaer farklı bir karaktere sahip futbolcu. İyi futbolcu ama beni ikna edemedi. Denedik olmadı."

"Oyun tarzımıza uyum sağlayamadı"

Gasperini, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu.